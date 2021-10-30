حجز لقاح كورونا بمصر.. ماذا تفعل للحصول على الفاكسين سريعا؟

يبحث كثير من المواطنين عن خطوات حجز لقاح كورونا بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في رغبة المواطنين الذين يؤدون الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كوورنا أو تقليل المضافعات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا أو إحدى متحوراتها التي لها مضاعفات خطيرة على صحة الأشخاص المصابين بتلك المتغيرات الناتجة عن اللقاح.

وترصد «الوطن» خطوات حجز لقاح كورونا بمصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» عن خطوات حجز لقاح كورونا بمصر للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب كشف وزارة الصحة عن توفير العديد من اللقاحات المختلفة في مراكز التطعيم بمختلف المحافظات.

«الصحة» تحذر من الانسياق وراء المواقع التي تروج لتوفير اللقاحات للمواطنين بمقابل مالي

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها، على أنها الجهة المنوطة بتوفير اللقاحات لكل الفئات التي تستحق الحصول على لقاح كورونا خلال مراكز التطعيم، محذرة من عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية التي تروج لتوفير اللقاحات بمقابل مادي وأنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه المواقع، مع مراعاة أن خطوات حجز لقاح كورونا بمصر متاحة فقط على موقع وزارة الصحة والسكان.

خطوات حجز لقاح كورونا بمصر

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح كورونا في مركز التطعيم المحدد في الرسالة.