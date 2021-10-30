«هيئة الدواء»: 10 نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم منها إنقاص الوزن

تواصل هيئة الدواء المصرية تقديم نصائحها المختلفة للمواطنين، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لزيادة الوعي ورفع درجة المعرفة بكل الأمور المتعلقة بالأدوية وطرق استخدامها، وكذلك إتاحة العديد من المنشورات المختلفة التي توضح طرق الوقاية من بعض الأمراض، وكيفية استخدام بعض الأدوية، بجانب الحصول على مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بأي مرض مزمن.

الجمع بين الدورين الرقابي والمجتمعي لزيادة وعي المواطنين

وتسعى هيئة الدواء لاستكمال دورها المجتمعي وتوفير الخدمات والنصائح للمواطنين دون الاكتفاء بالدور الرقابي للهيئة، مع مراعاة النهوض بالمفاهيم الطبية والصحية للمواطنين حول العديد من الأدوية المختلفة، إضافة لتوجيهم لتجنب بعض العادات والتقاليد الغذائية التي يمكن أن تؤثر على صحتهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن دور الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

10 نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم

ونشرت هيئة الدواء «فيديوجراف» على موقعها الرسمي تحدد فيه العديد من النصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، وتوجيه هؤلاء الأشخاص للقيام بعدة أمور يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على مستوى ضغط الدم دون التأثير على صحتهم، وتتمثل هذه النصائح في:

- إنقاص الوزن لأنه يعد من أهم العوامل التي تساعد في السيطرة على المرض، وقد يؤدي الوزن الزائد إلى اضطرابات في التنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- ممارسة الرياضة بصورة يومية حتى لو لمدة 30 دقيقة فقط في أغلب أيام الأسبوع.

- إتباع نظام غذائي صحي ودعم الجسم بالأكل المفيد مثل «الحبوب، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والتقليل من الدهون المشبعة، والكوليسترول».

- الإقلاع عن التدخين، لأن التدخين يسبب أمراض القلب ويؤثر على الصحة مما يساعد على ارتفاع ضغط الدم.

- الامتناع عن تناول الكافيين مثل الإفراط في شرب القهوة.

- تقليل من الضغوطات النفسية بمساعدة العائلة، والحصول على الدعم اللازم من الأسرة.

- متابعة قياس ضغط الدم بانتظام في المنزل.

- لابد من معرفة محتوى المواد الغذائية قبل تناولها، وإبعاد بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

- استشارة الطبيب قبل استخدام مستحضرات التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، مثل أدوية السعال أو البرد أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

- الاستمرار في تناول الدواء حتي لو كان هناك تحسن.