«س وج».. كل ما تريد معرفته عن عمليات زراعة الرئة المرتقب تنفيذها بمصر

يواصل مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لمستشفيات جامعات عين شمس «الدمرداش»، استعدادتها المكثفة من خلال تجهيز العيادة التحضيرية، لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر، حيث افتتحت الجامعة منذ شهور وحدة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لزراعة الأعضاء، والتي تشمل جميع التجهيزات اللوجستية والطبية اللازمة، وفقاً لتصريحات الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي.

أبرز التساؤلات الخاصة بعمليات زراعة الرئة

وتستعرض «الوطن»، أبرز التساؤلات الخاصة بعمليات زراعة الرئة، فيما يلي:

** كيف تُجرى زراعة الرئة؟

- زراعة الرئة تُجرى للأشخاص الذين يعانون من تليفات الرئة بنسب كبيرة جداً، وتؤثر على عملية التنفس الخاصة بهم، وتتم بزراعة فص أو فصين للشخص المريض.

** كم عدد المتبرعين الذين يُشترط توافرهم للتبرع للمريض؟

- يجب توافر متبرعين اثنين، وهناك اشتراطات يجب توافرها بهما، أبرزها أن تثبت التحاليل الخاصة بالجينية عدم رفض الجسم المنقول له للرئة، وغالباً ما تُجرى عمليات التبرع لزراعة الرئة من أقارب المرضى، والعملية تتم لـ 3 أشخاص بالتوازي مع بعضهم البعض.

** هل أجريت عمليات زراعة رئة في مصر من قبل؟

- جامعة عين شمس أول مؤسسة تعليمية يكون لديها برنامج لزراعة الرئة، حيث تعمل عليه منذ عامين بالاشتراك مع دولتي السعودية واليابان، وهناك فريق كامل استطاع أن يحصل على التدريبات الكافية تمهيداً لإجراء العمليات.

** هل هناك وقت محدد لبدء إجراء هذا النوع من العمليات؟

- حتى الآن لم يُحدد موعد نهائي لإجراء العملية، ويُجرى الآن إجرءا التجهيزات التحضرية المناسبة.

** ماذا عن التجهيزات التي اتخذتها المستشفيات لإجراء العملية؟

- مستشفيات جامعة عين شمس انتهت من إنشاء وتخصيص العيادة التحضيرية بالمستشفى لزراعة الرئة.

** وكيف ستُجرى العملية؟

- سيتم تنفيذها مباشرة بعد تجهيز المرضى، وكذلك الكشف عليهم، مع أخذ التراخيص اللازمة والإقرارت القانونية التي يتم العمل عليها، وتم تجهيز كل احتياجات الوحدة.

** ما هي أبرز متطلبات عمليات زراعة الرئة؟

- عمليات زراعة الرئة تتطلب متبرعين أحياء وذلك وفقا لحالة المريض، وزراعة الرئة تكون جزئية وليست كلية، ليتم أخذ جزء من اثنين من المتبرعين، ويشترط أن تكون جميع الإجراءات الطبية والتحاليل التي تستلزم عملية زراعة الرئة مناسبة للشخص المريض.

** وكم تبلغ نسب نجاح عمليات زراعة الرئة؟

- نسب النجاح لعمليات زراعة الرئة علمياً حققت نسب جيدة ومتميزة، وحققت نجاحا كبيرا.

** هل قانون زراعة الأعضاء يجيز عمليات زراعة الرئة؟

- قانون زراعة الأعضاء يسمح بنقل الأعضاء من متبرعين أحياء.