رئيس جامعة عين شمس: نعد برنامجا لتبرع الأحياء بالرئة من خلال 3 عمليات

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، إنَّه يوجد برنامج طموح للمتبرع الحي بالرئة تبدأه جامعة عين شمس قريبا لكنه محفوف بالمخاطر، ويتبرع من خلاله شخصان لمريض واحد، وبالتالي تجرى 3 عمليات بالتوازي، مشيرا إلى أن الجامعة تعد البرنامج منذ عامين.

برنامج المتبرع الحي بالرئة

وأضاف «المتيني»، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنَّه يتم التحضير هذا الشهر لبرنامج المتبرع الحي بالرئة على المرضى، ولدى جامعة عين شمس فريق زار السعودية واليابان خلال العامين الماضيين لاكتساب الخبرات.

تجارة الأعضاء عنوان مؤسف يتم الترويج له

ولفت إلى أن تجارة الأعضاء عنوان مؤسف يتم الترويج له، والمتبرع الحي غير القريب هو الذي يدخل ضمن تجارة الأعضاء والقوانين تتغير وفقا لمتطلبات المجتمعات، موضحا أن جامعة عين شمس لا تجري عمليات زرع الأعضاء إلا من خلال الأقارب.

قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب ليست قرآنا

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن القوانين ليست قرآنا، ويمكن تغييرها، موضحا أنه يمكن النظر في المادة التي تنص على أن التبرع بالأعضاء يكون بين الأقارب فقط، وذلك في حال وجود بديل.

50 % من المتبرعين بالكلى في أمريكا من الأحياء ليسوا من الأقارب

واستطرد أن أكثر من 50% من المتبرعين بالكلى في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحياء ليسوا من الأقارب، لافتا إلى أن العالم اتجه حاليًا إلى التبرع بالأعضاء من الشخص الحي.