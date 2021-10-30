شبانة يقترب من حسم رئاسة نادي الصحفيين بالتزكية ويعلن موعد افتتاحه

اكتمل النصاب الرسمي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الصحفيين النهري في مقره بالبحر الأعظم، حيث حضر 68 عضوا علما بأن النصاب اللازم لاكتمال الجمعية وإجراء انتخابات نادي الصحفيين 56 عضوا فقط يمثلون 20% من عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

انتخابات نادي الصحفيين

وشملت قائمة المرشحين في انتخابات نادي الصحفيين كل من محمد شبانة على مقعد الرئيس، والذي يقترب من حسم المقعد بالتزكية في انتظار الإعلان الرسمي فور غلق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم، والأمر ذاته بالنسبة لمقاعد المرشحين على عضوية مجلس الإدارة وهم: أحمد ثروت شاكر، على مقعد نائب الرئيس، وعلى مقاعد الأعضاء فوق السن كل من وليد البلاسي وشيماء شافعي خالد جمال إيهاب شام، وأعضاء تحت السن أحمد شهاب العلكي، على أن يتم إجراء تكميلية على 3 مقاعد متبقة في غضون عام.

موعد افتتاح نادي الصحفيين

وفي تصريحات صحفية على هامش انتخابات نادي الصحفيين قال الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس نادي الصحفيين النهري، والمرشح على رئاسة النادي لدورة ثانية، إن النادي شهد عملية تطوير في أكثر من مرحلة بدأت بإنشاءات النادي بعد اكتشاف بعض المشكلات التي لها علاقة بالصرف الصحي والكهرباء والبنية الأساسية، تحتاج إلى 3 أو 4 ملايين جنيه أخرى، مما دفعه إلى وضع مقايسات جديدة، على الرغم من الانتهاء من أغلب الإنشاءات وعمليات التطوير، وهو ما دفع المجلس للتأخر قليلًا عن المدة التي كان قد أعلن عنها مُسبقًا.

وأضاف شبانة أن المجلس انتهى من نحو 60% من الإنشاءات وعمليات التطوير بالنادي، وعلى رأسها الرخام والأرض وسور النادي والإنشاءات الرئيسية والبنية التحتية الأساسية، مؤكدًا على أن الهيئة العربية للتصنيع هي المسؤول عن التطوير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأنها وضعت أكثر من مقايسة مع النقابة، مما جعل الأمر ياخذ وقتًا أكبر، ولكن استطاع المجلس الانتهاء من كل ذلك منذ نحو أسبوعًا فقط.

ولفت شبانة إلى أن النادي لم يشهد أي تطوير منذ إنشائه في الثمانينات، وجاء المجلس الحالي وتبنى فكرة إعادة إنشائه، موضحًا أن النادي سيتم افتتاحه بشكل نهائي في النصف الأول من العام المقبل 2022.

خدمات نادي الصحفيين

وعن الخدمات والنشاطات التي سيقدمها الناي أكد شبانة أنه سيحتوي على ملاعب وتنس طاولة وقاعة أفراح وجيم ونشاط مسرحي وثقافي، موضحا أن المجلس سيفوز بالتزكية، وأنه سيعقد انتخابات تكميلية العام المقبل على 3 مقاعد أخرى، نظرًا أن النصاب الكامل للمجلس لم يكتمل.

أرض نادي الصحفيين

وفيما يخص أرض النادي المقابة لنهر النيل شدد رئيس النادي على أن مساحتها نحو فدان ونصف، ومن المقرر أن يتم استغلالها تسويقيًا، ولكن بعد الانتهاء من النادي، حتى ترى الشركات التطوير الحقيقي على أرض الواقع، وسيعمل المجلس على إنشاء العديد من الأنشطة بها، التي تُدر، دخلًا، بدلًا من رفع اشتراك العضوية على الصحفيين.

وقد بدأت صباح اليوم عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادي الصحفيين النهري، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، المُقرر إقامتها اليوم.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 20 %، ويستمر التسجيل في الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً، بمقر النادي بشارع البحر الأعظم يالجيزة، حيث يبلغ عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية 7 مرشحين فقط من المقرر فوزهم بالتزكية.