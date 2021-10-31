سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 31-10-2021

شغف كبير من المواطنين تجاه حركة العملات في الوقت الراهن، وتحديدا مع إعلان عدد من الدول فتح مجالها الجوي لاستقبال المواطنين من حول العالم، وعليه يهتم المصريون بـ سعر الريال السعودي، خاصة مع وجود العديد من العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، سعر الريال السعودي في البنوك، وفقًا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 21.40 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري نحو 21.36 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 21.36 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 21.15 جنيه للشراء و21.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.04 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 18.11 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي نحو 18.13 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.04 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع.