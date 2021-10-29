سعر الريال السعودي اليوم يستقر في البنوك المصرية

يتداول سعر الريال السعودي اليوم الجمعة، 29 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصري، عند مستوى سعري 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وفقاً للمعلن أمس من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات، ويعتبر يومي الجمعة والسبت العطلة الرسمية الأسبوعية للقطاع المصرفي في مصر.

وتهتم جريدة «الوطن» عبر بوابتها الإلكترونية، بمتابعة سعر صرف الريال السعودي وبقية العملات الأجنبية والعربية بشكل يومي، لقرائها والمهتمين بأسواق العملات.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

عند 0.27 دولار، يتداول سعر الريال السعودي اليوم مقابل نظيره المصري في السوق المحلية، بحسب الأسعار الرسمية لـ سعر صرف العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

فيما يباع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك مصر؛ ثان أكبر البنوك الحكومية، عند سعري 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

ويعرض سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، عند 4.18 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في الصرافة

فيما وصل سعر الريال مقابل الجنيه في الشركة المصرية للصرافة، إلى مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظي داخل فروع الشركة.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل

عند 4.17 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال أمام الجنيه بفروع بنك فيصل الاسلامي، صباح اليوم الجمعة.

أعلى سعر شراء لـ الريال السعودي

ولا يزال أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلي من حيث الأصول يستحوذان على أعلى سعر شراء للريال أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الريال السعودي

وصل أدنى سعر شراء للريال أمام الجنيه في السوق المحلي بالمصرف المتحد، ليسجل 4.03 جنيهات للريال.