رئيس لبنان يُجدد حرصه على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

جدّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، التأكيد على حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبب بأزمة بين البلدين، لاسيّما وأنّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة.

واعتبر الرئيس عون أنه من الضروري، أن يكون التواصل بين لبنان والسعودية في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج، وذلك حسبما جاء على الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عون يتابع اجتماع الخارجية لمعالجة تداعيات الأزمة مع السعودية

جاء ذلك بعد أن تابع رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم، المداولات التي طُرحت خلال الاجتماع، الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين، لخليّة الأزمة، التي انشأها ليل أمس رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

اتساع أزمة تصريحات جورج قرداحي

وكانت الكويت، قد لحقت بكل من السعودية والبحرين، وقررت، اليوم السبت، مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها خلال 48 ساعة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة لجورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن والتحالف العربي لدعم الشرعية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قد أبدى، أمس، أسفه لقرار السعودية، والإجراءات التي أعلنتها الرياض، بشأن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، خلال الـ(48) ساعة المقبلة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

موقف لا يمثل الحكومة اللبنانية

وقال ميقاتي، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: «لطالما عبرنا عن رفضنا الإساءة للسعودية. وأضاف: «لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة توجًه إلى المملكة العربية السعودية ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب»، وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية».

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: «كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، وأكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا، واللبنانية- العربية عموما متانتها».