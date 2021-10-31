حظك اليوم برج العذراء الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يساعدك على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإبداع وتبدو مبهرا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.