حظك اليوم برج الميزان السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية، كما يكون شريكا مثاليا ورومانسيا ومحبوبا بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

قد تحقق اليوم تأثيرا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.