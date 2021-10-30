حظك اليوم برج القوس السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج القوس الخجل وروح الطفولة كما تميل المرأة من برج القوس إلى الشخص الذي يشاركها الضحك والسعادة، ويعاملها على أنها طفولية ليتوافق ذلك مع شخصيتها الخجولة والطفولية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

فينوس في برجك تمنحك نضجا عاطفيا، وتمدك بمزاج حالم ويلتف من حولك الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.