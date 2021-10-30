حظك اليوم برج العقرب السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يستمتع مولود برج العقرب، في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، كما يفضّل فصل الشتاء والأجواء الباردة والطقوس الليلية الهادئة، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل.. اعمل بدقة وحافظ على اللباقة، وعليك بترتيب أولوياتك ووقتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل وانتبه لأقوالك ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.