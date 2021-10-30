الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان

أعلنت دولة الإمارات، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية، كما قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وقال وزير دولة الإماراتي خليفة شاهين المرر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية اليوم السبت - إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، مشيرا إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.