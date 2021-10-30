واشنطن وباريس تؤكدان دعمهما للإصلاحات في لبنان

قالت الولايات المتحدة وفرنسا، إنهما تدعمان الإصلاحات في لبنان وضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وشدد الرئيسان الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك عقب لقائهما على هامش قمة مجموعة الـ20 في العاصمة الإيطالية «روما»، على أهمية «مؤتمر باريس حول ليبيا» المقرر عقده يوم 12 نوفمبر المقبل في ظل الانتخابات الوطنية الليبية يوم 12 ديسمبر من العام الجاري.

وأشار بايدن وماكرون، إلى ضرورة تأييد سيادة العراق واستقلاله مع ضمان أنه لن يصبح أبدا مرة أخرى مأوى للجماعات الإرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الابيض»، أمس الجمعة، أن بايدن التقي في روما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، لتأكيد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب الرئيس الأمريكي، عن شكره لـ المسؤول الإيطالي على قيادته الشخصية لمجموعة الـ20 خلال عام من التحديات العالمية المتداخلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أكي» الإيطالية.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن، «بايدن» و«دراجي»، ثمنا الإنجاز التاريخي المتمثل في اتفاق على تحديد الحد الأدنى للضرائب العالمية، وبناء القدرات ضد الأوبئة المستقبلية، والالتزام بتسريع تحييد الكربون في إنتاج الكهرباء.

بايدن ورئيس الوزراء الإيطالي يبحثان تحديات تواجه الأمن في منطقة البحر المتوسط

وتطرق اللقاء بين بايدن ودراجي، إلى التحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأكد المسؤولان، على أهمية جهود حلف شمال الأطلسي «الناتو» للردع والدفاع ضد التهديدات من كل اتجاه استراتيجي.

وجدد الجانبان، التأكيد على الالتزام الراسخ بالعلاقات الثنائية والروابط عبر الأطلسي، بما في ذلك من خلال «الناتو»، كما شددا بايدن ودراجي، على أهمية الشراكة بين واشنطن وبروكسل، بما في ذلك العمل المستمر لضمان أن القواعد التي تحكم اقتصاد القرن الـ21 تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة.

البابا فرنسيس يهدي الرئيس الأمريكي وثيقة الأخوة الإنسانية

وفي سياق آخر، أهدى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرنسيس وأحمد الطيب شيخ الأزهر، في العاصمة الإماراتية «أبوظبي» في فبراير من العام قبل الماضي 2019.

وقال الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، القاضي محمد عبدالسلام، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الأحداث الإنسانية والمشكلات التي تهدد مستقبل البشرية مثلت المحور الأهم في قمة البابا فرنسيس وبايدن.

وأضاف «عبدالسلام»، أن بابا الفاتيكان، أهدي لـ بايدن، وثيقة الأخوةالإنسانية، موضحا أن تنسيق الجهود بين الرموز الدينية والقادة السياسيين يعزز فرص تحقيق الأخوة الإنسانية، وتقديم الأفضل للعالم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزار الرئيس الامريكي، في وقت سابق، البابا فرنسيس في الفاتيكان، بعدما بدأ زيارة إلى إيطاليا من أجل المشاركة في قمة مجموعة الـ20.

وفي سياق آخر، أعلن الأسطول السادس الأمريكي، أمس الجمعة، أن المدمرة الصاروخية «بورتر» توجهت إلى البحر الأسود في إطار عمليات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في المنطقة، وقال على «تويتر»، إن «بورتر» بدأت بالتوجه شمالا إلى البحر الأسود للتعامل مع الحلفاء والشركاء من «الناتو» في المنطقة.