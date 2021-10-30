أول تعليق من «اتصالات النواب» على «ميتا فيرس»: يشبه أفلام الخيال العلمي

أكد النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن تطوير «فيس بوك» وتحويله إلى «ميتا فيرس»، ليقدم خدمات جديدة، سيعد أحد الثورات التكنولوجية، لاسيما مع العمل بنظام «ثلاثية الأبعاد».

تحول «فيس بوك» لـ«ميتا» يعد ثورة تكنولوجية

وأضاف عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في أول تعليق على الجدل بشأن ميتا فيرس، أن ما تخطط له شركة «فيس بوك» خلال السنوات القليلة المقبلة، يشبه أفلام الخيال العلمي، حيث يستطيع الشخص المشاركة أو التوجد بشكل مجسم افتراضي في الأماكن التي يريد أن يكون فيها، بل ويمكنه أن يتواجد في أكثر من مكان في الوقت نفسه.

وأوضح حتة، أن ما يحدث يتطلب تفعيل الكثير من المعايير والبرتوكولات لضمان الخصوصية وعدم الاستغلال السيئ أو تنفيذ جرائم إلكترونية، مع التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات.

وطالب النائب، الحكومة والمؤسسسات، بالاستعداد لمثل هذه التطورات، مشيرا إلى أن تحول «فيس بوك» إلى «ميتا» يعد عصرا تكنولوجيا جديدا، ومصطلح «ميتا فيرس» اثار مؤخرا جدلا وزخمًا شديدا، ومخاوف أخلاقية ومجتمعية، بعدما أعلن مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، أنه سيكون بديلا للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وهذا خلال 5 سنوات، حيث يستخدم تقنيات وتطبيقات عديدة.

«ميتا فيرس» كان مجرد خيال حتى أعلن عنه مارك

وظهر مصطلح «ميتا فيرس» لأول مرة في عام 1992، حيث ارتبط بالخيال العلمي، في الرويات، وأهمها ما تناوله «نيل ستيفنسون» في روايته «Snow Cras» حيث عرضها كعالم افتراضي بديل، يمكن للناس أن يتفاعلوا فيه ويتواصلوا من خلاله مع بعضهم البعض، ليظل المصطلح «ميتا فيروس» مجرد خيال ليس له أدوات في الواقع، حتى جاء مؤسس «فيس بوك» وأعلن عن مخططه بتحويل «فيس بوك» إلى «ميتا».

واعتبر «زوكربيرج» أن تحول «فيس بوك» إلى «ميتا»، هو تطوير هذا للعالم، حيث يرتدي الشخص في هذا العالم الافتراضي سماعات رأس VR، ويمتلك تطبيق «فيس بوك»، بجانب منصة الواقع الافتراضي Oculus، حتى يعيش الفرد بداخله تماما ويتعامل خلاله ويتواجد ويتحرك وفق إمكانيات التطبيقات الموجودة افتراضا وفق ما كشفه عدد من التقارير.