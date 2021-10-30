97 خدمة تقدمها جمعية الهلال الأحمر لدور رعاية المسنين منها الكشف الطبي

أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة موسعة على دور رعاية المسنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، واستكمالا لجهود الجمعية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من آثارها على الفئات الأولى بالرعاية.

توقيع الكشف الطبي على المسنين

وزارت الحملة 97 دار رعاية مسنين في مختلف محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي المستفيدين منها ما يقرب من 3700 مستفيد، حيث أجرت الحملة الكشف الطبي على المسنين بالدور، إضافة إلى توزيع حقائب النظافة الشخصية للنزلاء والعاملين بها، فضلًا عن تقديم ندوات للتوعية الصحية عن فيروس كورونا للنزلاء والعاملين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.