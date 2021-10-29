خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021 من التضامن الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021، وهو ما يتم توفيره من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أجل مساعدة مختلف المواطنين توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021.

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة 2021

ويجب على من يرغب في التسجيل في دعم تكافل وكرامة 2021، أن يتبع العديد من الخطوات التي كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يتجه هذا المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية، مع إرفاق بعض المستندات معه، وهي كالتالي:

1 - صورة سواء من قسيمة الزواج أو الطلاق.

2 - صورة لبطاقة الرقم القومي أيضا وذلك للزوج والزوجة.

3 - صورة لشهادة ميلاد كافة الأطفال، وذلك من سن يوم وحتى عمر 18 عامًا.

4 - إرفاق إفادات عن طريق مدارس الأبناء، وذلك لمن هم من عمر 6 سنوات وإلى 18 عامًا.

5 - تجهيز آخر عدد 3 إيصالات للكهرباء.

6 - الرقم التأميني، وذلك للزوج والزوجة.

7 - صورة لبطاقة التموين في حالة وجودها.

8 - إذا كان الزوج متوفي يتم تقديم شهادة وفاة الزوج.

9 - وفي حالات الطلاق، يجب تقديم وثيقة الطلاق.

10 - أما في حالات وجود أي عجز بنسبة أكثر من 50%، يجب أن يتم إرفاق قومسيون طبي رسمي.

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

ويستطيع مختلف المواطنين الاستعلام عن معاش أو دعم تكافل وكرامة 2021 والذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي، عن طريق الضغط على هذا الرابط.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنه يجب ألا يكون من يرغب في الحصول على الدعم، أن يكون عاملا في القطاع العام الحكومي أو الخاص، وذلك عن طريق أجر تأميني بقيمة تزيد عن مبلغ 400 جنيه، كما أنه لا يتقاضى سواء معاشا تأمينيا أو مساعدات ضمانية.