محافظ أسيوط يكرم وكيل التضامن الاجتماعي لجهوده خلال فترة عمله

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العميد أركان حرب محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لمجهوداته المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة ومشاركته العديد من الفعاليات على أرض المحافظة.

وأهدى محافظ أسيوط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي شهادة تقدير نظرًا لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية في الدفع بمنظومة العمل بمديرية التضامن الاجتماعي والتعاون والتنسيق مع المحافظة والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات للمواطنين والاستمرار في تطوير منظومة العمل.

ووفقا لبيان صحفي، أشاد المحافظ بدور مديرية التضامن الاجتماعي في دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المختلفة لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن خدمات تكافل وكرامة والدعم النفسي والمادي والاجتماعي بالاضافة إلى الاشراف على الحضانات والجمعيات الأهلية ودور المسنين ورعاية الأيتام وغيرها من الخدمات لافتاً إلى ما قدمه العميد محمد وهيدي خلال فترة تواجده بمحافظة أسيوط وعمله الذي اتسم بالتفاني والأداء المتميز متمنياً له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد مشيراً إلى حرص المحافظة على تكريم مثل هذه النماذج المتفانية في عملها تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم للاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل وخدمة الوطن.

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخيرلتطوير 50 قاعة بحضانات الجمعيات الأهلية

من ناحية أخرى، شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وعدد 18 جمعية لتنمية المجتمع وذلك للبدء في مشروع تطوير 50 قاعة بحضانات الجمعيات الأهلية ضمن المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات

حضر توقيع البروتوكول مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وكريم علي منسق البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالوزارة والدكتور علاء صادق مدير مشروعات الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير ومحمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط وممثلي 18 جمعية شريكة في المشروع.

وأكد محافظ أسيوط أهمية البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير دور الحضانات الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحسين ورفع كفاءة دور حضانات الأطفال بالمحافظة من خلال تهيئة المناخ الملائم لهم لتصبح الحضانات مواقع حضارية مجهزة بالأثاث ومختلف الأدوات والمستلزمات التعليمية اللازمة لخلق أجيال واعية ومدربة على التقنيات التكنولوجية الحديثة لافتًا إلى أهمية الاستثمار في البشر خاصة من مرحلة الطفولة لتشكيل سلوك الأطفال بشكل تربوى سليم وتعليمهم الثقافة الصحيحية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لديهم.