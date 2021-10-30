حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الأثار أسفل «القوى العاملة» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ما بين سنة واحدة و3 سنوات، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل مقر مديرية القوى العاملة في منطقة العطارين، وسط مدينة الإسكندرية.

تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة، قبل قليل، معاقبة المتهم «ي. س. م.» بالحبس لمدة 3 سنوات، ومعاقبة المتهم «م. م. أ.» بالحبس سنتين، بينما تمت معاقبة المتهمين «أ. ع. م.»، و«م. س. ح.»، و«أ. م. ع.»، بالحبس لمدة سنة لكل منهم، كما قضت المحكمة تغريم المتهمين مبلغ 500 ألف جنيه.

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية أحكامها في قضية التنقيب عن الآثار أسفل مقر مديرية القوى العاملة، بعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتارية سعيد عبد العظيم.

تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مديرية القوى العاملة

بدأت الواقعة، التي تحمل رقم 11205 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العطارين، بتلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة العطارين، يفيد تلقيهم بلاغ من موظف بالقوى العاملة، بقيام مجهولين بالحفر داخل مبنى المديرية القديم، للتنقيب عن الآثار.

توصلت تحريات ضباط قسم شرطة العطارين إلى أنه على اثر بلاغ من أحد المسؤولين في مديرية القوى العاملة، يفيد بوجود حفرة عميقة بمبنى المديرية القديم، في منطقة العطارين، وهو مبنى غير مأهول بالموظفين والعمال والملفات، وأشار مقدم البلاغ إلى أنه اكتشف وجود حفرة بعمق 10 أمتار في البدروم الخاص بالمبنى، فقام بالإبلاغ.

تمكن ضباط قسم شرطة العطارين في الإسكندرية من تحديد شخصية المتهمين وهم كل من " ي.س م" صاحب ورشة كهرباء و" م.م.إ" عامل بوفية و" أ.ع م" عاطل و" م.س.ح" سائق و" ا.م.ع" سائق بالحفر داخل المبني للتنقيب عن الآثار .

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وراء الواقعة، وتم إلقاء القبض على 5 متهمين، كما تم ضبط معدات وأدوات للحفر، من أجل التنقيب عن الآثار، داخل ورشة خاصة بالمتهم الأول .

واعترف المتهمون بأنهم كانوا يقومون بالدلوف الي المبنى عن طريق النزول من الطابق الأول من ورشة المتهم الأول، والقيام بأعمال الحفر ليلاً.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.