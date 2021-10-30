مدرسة بنات بالإسكندرية تطلق مسابقة «ملكة جمال الأخلاق»

أعلنت مدرسة «الشهيد هشام بركات» الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية، عن مسابقة «ملكة جمال الأخلاق»، وهي المسابقة التي تهدف إلى نشر القيم الإيجابية بالمدرسة، بحسب ما أعلنته أسرة التربية الاجتماعية والنفسية بالمدرسة، والتي وضعت عدة شروط على إثرها يتم اختيار ملكة جمال الأخلاق.

شروط وتقييم مسابقة ملكة جمال الأخلاق في مدرسة بالإسكندرية

وبحسب بيان المدرسة، فإنه من حق الطالبات الترشح لتلك المسابقة، فيما سيتم التقييم من 5 جهات في المدرسة، تشمل «التربية الاجتماعية والنفسية، جميع مدرسي الفصل، مدرسي المجالات، عدد من طالبات الفصل، عدد من طالبات الفصول الأخرى».

ملكة جمال و4 وصيفات في مسابقة الأخلاق بالإسكندرية

وأكدت إدارة المدرسة أنه تقرر أن تحصل الطالبة الحائزة على أعلى الدرجات، على لقب «ملكة جمال الأخلاق» بالمدرسة، على أن يتم اختيار 4 وصيفات للملكة، ويتم تكريمهن في حفل بالمدرسة.

وأضافت أن المسابقة تأتي بهدف التأكيد على الفتيات أن جمالهن الحقيقي في أخلاقهن، قبل أن يكون الجمال في الشكل، وأن المسابقة قادرة على إيصال معان أخلاقية، وتشجيع الفتيات على التحلي بالأخلاق الحميدة.

مدرسة الشهيد هشام بركات الإعدادية تهتم بالطالبات في كافة النواحي

ولفتت إدارة المدرسة إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام إدارة المدرسة، برئاسة أميرة كامل، مدير إدارة المدرسة، بكافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، حيث سبق وحصلت الطالبة «منة مصطفى ناصف»، بالصف الثالث الإعدادي، على المركز الثاني في لعبة «الكاراتيه» على مستوى الإدارة، وتم تصعيدها على مستوى المحافظة، وأكدت استمرار دعم الطالبات في كافة المستويات.