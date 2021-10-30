رئيس البعثة المكتشفة لمقبرة رئيس خزانة رمسيس الثاني: تضم معلومات عن كبار الدولة

قالت الدكتورة علا العجيزي، رئيس البعثة المكتشفة لرئيس الخزانة بعهد الملك رمسيس الثاني، إن الكشف عن مقبرة «بتاح-م-ويا»، الذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، بها عدد كبير من المعلومات حول كبار الدولة والقادة العسكريين وكبار موظفي الدولة والكاتب الملكي في تلك الفترة.

واكتُشفت المقبرة أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة، جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس.

الأثريون وجدوا أشياء تعود لرئيس المارشال بمصر العليا والسفلى

وأضافت «العجيزي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن الاكتشاف لم يتوقف عند ذلك فحسب، بل وجد الأثريون أشياء تعود لرئيس المارشال، الخاصة بمصر العليا والسفلى، والكثير مما يخص كبار رجال الدولة في تلك الحقبة بمقابر سقارة.

الاكتشاف الأثري ساعد في الحصول على معلومات جديدة

وأوضحت أن الاكتشاف الأثري الجديد، ساعد في الحصول على أسماء جديدة ومعلومات حديثة للنشاط العسكري في تلك الحقبة، والكثير مما يخص تلك الفترة من حكم مصر، «المقابر فيها فنون من عهد الملك رمسيس الثاني، والمقابر مستقلة وليست محفوظة بالصخر أو مقاربة لهرم أو للمقابر الملكية».

وأكدت رئيس البعثة، أن العمل يُجرى في منطقة سقارة منذ عام 2005، وتم اكتشاف مقبرة أخرى ضخمة بمحافظة منف، ومقبرة أخرى تعود لقائد عسكري بعهد الملك رمسيس الثاني، «قد يكون هذا القائد العظيم قد اشترك في أحد المعارك المعروفة بمعارك قوات الملك رمسيس الثاني ملك مصر والحيثيين، بقيادة الملك مواتللي الثاني بمدينة قادش، التي تقع علي الضفة الغربية لنهر العاصي في سوريا».