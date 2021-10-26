خدمات إلكترونية عدة، تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة ما، ومن ضمن تلك الخدمات، تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة.

خطوات تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- انتظار موعد المعاينة «يحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS».

4- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات.

5- يحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة (SMS).

شروط تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

- صورة من إثبات الشخصية أو التوكيل الرسمي.

ويمكن تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة، عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإلكتروني.

رسوم تقديم طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة

- 100 جنيه مصري سنوي.

المدة الزمنية للحصول على طلب ترخيص بناء مقبرة بالمدن الجديدة 50 يومًا.

وفى أحيان كثيرة، تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من المقابر، بأسعار ومساحات مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، للمواطنين الراغبين في الحصول على مقبرة ضمن الطرح.

وتطرح تلك المقابر وفقا لعدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن، أبرزها عدم تخصيص مقبرة له من قبل، هو أو أحد من أسرته، وأن يكون من أبناء المدينة المطروح بها الطرح، أو من العاملين بها.