خالد الحجر يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لزكي فطين عبدالوهاب

نفى المخرج خالد الحجر، اليوم، الأنباء المتداولة بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبدالوهاب، والذي تجمعه به صداقة قوية منذ عدة سنوات، مشيرا إلى استقرار حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية لزكي فطين عبدالوهاب

وقال المخرج خالد الحجر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب موجود في بيته؛ نافيا احتجازه داخل أحد المستشفيات، موضحا: «موجود في بيته مين قال أنه دخل المستشفى أصلا.. هو كان بياخد كيمياوي ويرجع بيته زي أي حد تعبان عادي».

وأكد أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب يتحسن مع الوقت، مطالبا الجمهور بالدعاء له، قائلا: «ادعو له ربنا يقومه بالسلامة».

زكي فطين عبدالوهاب يشكر نقابة المهن الموسيقية

وشكر الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، على مساندتها له طوال فترة علاجه، قائلًا: «البوست ده.. رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.. أشكرك بجد على مساندتك لي خلال فترة مرضي، على مدار 3 سنين حتى الآن».

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بسرطان في المخ

يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، شعر في بداية المرض بألم في الركبة وصل إلى عدم قدرته على المشي في بعض الأحيان؛ مصحوب بعدم اتزان وصداع وحالة من الخمول، ولكنه أجرى تحاليل لم يجد فيها أمرًا غير طبيعي؛ ليجري بعدها أشعة على المخ كشفت إصابته بسرطان من الدرجة الرابعة.

ووجه فطين الشكر إلى كل زملائه ومحبيه الذين حرصوا على التواصل معه، والاطمئنان عليه، وعبروا عن مشاعرهم الطيبة تجاهه.