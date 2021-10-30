كيف تحصل على إعانة نقدية من بنك ناصر «لو بيتك اتأثر بمياه الأمطار»؟

مع بداية سقوط الأمطار قد تتعرض بعض المنازل للانهيارات بفضل هشاشتها وهو ما يسبب أزمة لأصحاب تلك الأبنية، وعليه يبحثون عن طريقة تساعدهم في الترميم أو التسقيف وهو ما يوفره بنك ناصر في صورة المساعدات والإعانات النقدية، للفئات الأولى بالرعاية على أن تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة وكيفية الحصول على الإعانة النقدية من بنك ناصر، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الفئات المستحقة للإعانة النقدية

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة - المطلقة – أسرة المسجون– مهجورة العائل».

- الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية).

- أسرة المريض.

- أسرة المعاق.

- الأيتام.

شروط الحصول على الإعانة النقدية

- الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد أفرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل (الحرائق- الزلازل – الحوادث) مما يسبب خسائر في الممتلكات.

- أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل: أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف.

- الأسرة التي تعولها امرأة.

- الأرملة الذي توفى زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.

- المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها.

- أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور.

- مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها «ولا تعلم محل إقامته» وتعول أولادها أو نفسها.

- الأيتام: الذي توفي والديهم أو والدهم، وتزوجت الأم.

- الأسرة التي أحد أفرادها معاق سواء حركيا أو ذهنيا أو بصرية أو سمعية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

- سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية وألا يزيد سن الخريج عن 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

- أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية أو مؤهل فوق متوسط، وبناء على الكشوفات المجمعة الواردة من هيئه محو الأمية.

- أن يكون لدى الأسرة طفل حديث الولادة، وحالته الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة (الأطفال المبتسرين).

- أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياه تقيم في منطقة بها شبكة مياه عمومية، وتحتاج إلى توصيلها فقط إلى المنزل (وصلة منزلية).

إجراءات الحصول على الإعانة النقدية

يتقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك لتقديم المستندات الأساسية ومنها:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

- أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).

مستندات دالة على الحالة ومنها:

- الحوادث والنكبات/ محضر الشرطة، تقرير المعاينة من النيابة.

- الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب - عقد الإيجار قانون قديم أو الملكية للوحدة السكنية - مقايسة من شركة المياه.

- الأيتام/شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم.

- المطلقة/ قسيمة الطلاق.

- الأرملة/ شهادة وفاة الزوج.

- أسرة مهجورة العائل/نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست شهور.

- أسرة المسجون/خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.