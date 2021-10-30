الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة: غزيرة على هذه المناطق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر مستجدات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، قائلة إنه من المتوقع أن تبدأ وتعود فرص سقوط الأمطار هذا اليوم، خاصة مع دخول ساعات الليل وفيها تبدأ فرص الأمطار في الزيادة.

حالة عدم الاستقرار بدأت مساء أمس

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «dmc»، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان عبدالباقي، اليوم السبت، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة بدأت منذ أمس على السواحل الشمالية، وامتدت مع مساء أمس وحتى فجر اليوم على مناطق من محافظات الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

ولفتت أن كميات الأمطار تزيد غدا على السواحل الشمالية للبلاد، بداية من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، إضافة لمحافظات الوجه البحري كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية إذ تكون أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية، مشيرة إلى أن محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء تشهد أمطارا متوسطة ورعدية غدا.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار في الطقس بدأت منذ أمس وتستمر للغد، بينما تنخفض حدة عدم الاستقرار بداية من بعد غد الإثنين، وتشهد المناطق الشمالية للبلاد والوجه البحري وسيناء ومدن القناة أمطار خفيفة.

أمطار رعدية على القاهرة اليوم وغدا

وأوضحت أنه مع سقوط الأمطار تسجل درجات الحرارة ارتفاعا، ما يؤدي لوجود تيار الهواء النفاث في طبقات الجو العليا، بأن تكون الأمطار رعدية في بعض المناطق، منوهة أن القاهرة قد تشهد مساء اليوم وغدا الأحد أمطارا رعدية.

موعد انخفاض الحرارة

وأفادت بأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو من درجتين لثلاث درجات، ولكن بداية من يوم الإثنين المقبل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا وتعود للمعدلات الطبيعية، «سنشعر بنسمات هوائية باردة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر».