يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات، عن شروط الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر 2021، حيث يقدّم البنك خدمات اجتماعية مميزة للمواطنين الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، ومنهم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات، ويمنح قروض اجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، تسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، وتُعدم حال وفاة المقترض.

شروط الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر 2021

- يشترط للحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر 2021 إذا كان بضمان المعاش الافتراضي، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما.

- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

- إذا كان بضمان المعاش المستحق، يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، وإذا كان المعاش المستحق، يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- إذا كان القرض بضمان المرتب، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، كما يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

إجراءات الحصول على القرض بضمان المعاشات والمرتبات

وحدد بنك ناصر الاجتماعي إجراءات الحصول على القرض بضمان المعاشات والمرتبات، كما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، شرط أن تكون سارية.

- الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- تقديم بيان مفردات مرتب ومعاش، للمقترض ومرتب الضامن.

- حال طلب قرض الزواج يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية، شرط ألا تزيد مدته عن 7 سنوات.

- حال طلب قرض العلاج، يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- حال طلب قرض الحالات الملحة والطارئة، يتم تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.