شروط الحصول على قرض تمويل «حضانتي» من بنك ناصر: يصل لمليون جنيه

يقدم بنك ناصر الاجتماعي إمكانية تمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، تحت رعاية متخصصة، ووفقًا لمعايير الجودة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل «حضانتي» من بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

شروط تمويل حضانتي من بنك ناصر

- أن يتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 60 عامًا.

- تتراوح قيمة التمويل ما بين 20 ألف إلى مليون جنيه للحضانة الجديدة، فيما تتراوح من 20 ألف 500 ألف جنيه للحضانة القائمة.

- تصل مدة السداد إلى 4 سنوات.

- تبلغ قيمة العائد نحو 5.7% سنويًا.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل حضانتي

- طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

- إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ودار الحضانة في حالة الحضانات القائمة.

- صورة شهادة المؤهل للعميل.

- دراسة جدوى استرشادية للمشروع.

- عمل استعلام ميداني لمقر الحضانة بواسطة المسؤول من الزملاء بفروع البنك.

- الاستعلام الائتماني I-SCORE للعميل والضامن، على ألا يقل التقييم الائتماني عن جيد.

- عقد تمليك أو إيجار لمقر الحضانة يغطي مدة القرض موثق من الشهر العقاري.

- تقديم ترخيص الحضانة أو رخصة مؤقتة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج الترخيص.

- إقرار بأنّ العميل ليس من موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أو بنك ناصر الاجتماعي أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

- تقديم وثائق التأمين المطلوبة ومراجعتها بواسطة الفرع.

- التوقيع على شيكات بنكية بقيمة الأقساط، ويتم الإعفاء من هذا البند حال توفر ضامن موظف حكومي أو معاش أو بضمان أوعية ادخارية أو باستثناء من اللجنة المركزية للائتمان.

- صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهة للبنك لم يمر عليها 3 أشهر بعدم صدور أحكام جنائية.