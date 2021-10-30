«الغضبان» يشكر السيسي: «بورسعيد نقطة انطلاق لكل المبادرات الرئاسية»

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة حصلت على لقب أفضل محافظة على مستوى الوطن العربي، كما أن وضع المحافظة الخاص جعلها نقطة لانطلاق كل المبادرات الرئاسية، إذ أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بان تكون المحافظة نموذجاً لتطبيقه في كل المحافظات.

تعداد سكان محافظة بورسعيد القليل أبرز ما يميزها

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء خاص مع مراسل قناة «TeN»، أن أهم ما يميز بورسعيد هو أنها محافظة تعدادها قليل، وهو ما يجعلها مناسبة لتجربة المبادرات، وعند التأكد من نجاحها، يتم تطبيقها في كل محافظات مصر، إذ بدأ تطبيق منظومات «الخبز، والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي» من محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للرئيس السيسي

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه عندما أعاد ترتيب وتنظيم العمل في المحافظة «شوفنا الخير بقى يجيلنا إزاي؟ شوفنا الرحلات الداخلية بقت تجيلنا إزاي، شوفنا الرحلات الخارجية بقت تجيلنا إزاي»، موجهاً التحية للرئيس السيسي، لما يجري تنفيذه من إنجازات في المحافظة، والتي تخدم مواطني بورسعيد.

بورسعيد نالت نصيباً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد نالت نصيباً كبيراً من المشروعات التنموية والخدمية، التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع، المتمثلة في الشائعات، والتي تستهدف تعطيل مسيرة التنمية والنجاح بالدولة المصرية، وزعزعة استقرار المجتمع، مشيراً إلى أهمية وعي المواطنين بجهود الدولة، والتغيير الذي شهدته مصر خلال الأعوام القليلة السابقة.