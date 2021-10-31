بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم حالة من الاستقرار لتستقر عند نفس الأسعار منذ عدة أيام، بسبب زيادة المعروض وانخفاض أسعار العلف، وفق الغرفة التجارية في القاهرة، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الحالي، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهد سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 وصولا إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم السبت، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.