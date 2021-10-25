أسعار البيض والطماطم في الأسواق المصرية.. «عشان ميضحكش عليك»

شهدت الأونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البيض والطماطم، ما جعلهما محط اهتمام الكثير من المواطنين، حيث يدخلان في كثير من الوجبات اليومية وتحديدًا الطماطم، وعليه تجرى بشكل لحظي عمليات البحث لمعرفة آخر الأسعار الرسمية المعلنة في الأسواق حتى لا يتعرض المواطنين للاستغلال.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار البيض بأنواعه في الأسواق وداخل المزارع وأسعار الطماطم، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

ووفقا لآخر تصريحات لوزارة التموين، فمن المقرر بيع كرتونة البيض بسعر 49 جنيها داخل المجمعات الاستهلاكية، في حين وصل سعر الطبق في السوق الحر إلى 60 جنيها، حسب عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc».

سعر كرتونة البيض في الغرفة التجارية

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، إنّ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم تراوح بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة، متوقعًا أن يصل سعرها في نهاية شهر أكتوبر، إلى نحو 40 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الطماطم في سوق العبور

كما سجلت أسعار الطماطم اليوم الإثنين بسوق العبور من 2.5 إلى 4.5 جنيها، بعد شهدت جنونًا ملحوظا الأيام الماضية ووصلت إلى 6 جنيهات، ويعود سبب الانخفاض في السعر إلى زيادة المعروض في الوقت الحالي.