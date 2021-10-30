العجيزي: حصلنا على معلومات عن النشاط العسكري في حقبة رمسيس الثاني

قالت الدكتورة علا العجيزي، رئيس بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن الكشف عن مقبرة «بتاح-م-ويا»، الذي كان يشغل منصب رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني، بها عدد كبير من المعلومات حول كبار الدولة والقادة العسكريين وكبار موظفي الدولة والكاتب الملكي في تلك الفترة.

العجيزي: الموقع يعود لفترة حكم الملك رمسيس الثاني الذي حكم مصر طيلة 67 سنة

وأضافت «العجيزي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الاكتشاف الأخير يعود الفضل فيه للتعاون المثمر بين وزارة الأثار وجامعة القاهرة، وهو جهد مشترك، لافتة إلى أن الموقع يعود أغلبه إلى فترة حكم الملك رمسيس الثاني، الذي حكم مصر طيلة 67 سنة، وعرف بالمعارك الحربية وتوقيع أول «اتفاقية سلام» مع الحيثيين، «المقابر اللي بنلاقيها تخص القادة العسكريين وكبار رجال الدولة في تلك الفترة».

العجيزي: الاكتشاف مهم علشان الصورة تكمل

وأوضحت أن المقبرة، قد اكتُشفت أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بمنطقة سقارة منذ عام 2005، جنوب الطريق الصاعد للملك أوناس، «الاكتشاف مهم جدا علشان تكمل الصورة ونعرف أصحاب المقابرة دي، وده ساعدنا في الحصول على أسماء جديدة ومعلومات عن النشاط العسكري بتلك الحقبة».

وتابعت: «المحاربين في تلك الفترة كانوا بعد ما ينتهوا من خدماتهم في المعارك ينتقلوا للعمل المدني، وعثرنا على معلومات تخص خروج الجيش على البوابة الشرقية لمصر بسيناء علشان يروحوا لإحدى المعارك الحربية في عهد الملك رمسيس الثاني».

واختتمت بقولها: «الكشف كله تم بأيادي مصرية، والتمويل من جامعة القاهرة بالاشتراك مع رجال وزارة السياحة والآثار، ومفتشو الوزارة كلهم كانوا معانا، وبشكر الوزير وكل المسؤولين في الوزارة على المجهود اللي عملوه، لولاهم مكناش نقدر نكمل الشغل».