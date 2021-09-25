عامل يهشم رأس زوجته بـ«شاكوش» ويحرق المنزل لإخفاء أثار الجريمة بالجيزة

أنهى عامل حياة زوجته، مهشما رأسها بـ«شاكوش»، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل منزل الأسرة بقرية المنصورية، التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، ولإخفاء فعلته، أضرم النيران في المنزل، فيما أسرع الجيران بإطفاء النيران، ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

بلاغ عن حريق يقود الشرطة لمعرفة الجريمة

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل في قرية المنصورية ووفاة سيدة، وبالانتقال وسؤال الأهالي، قرروا سماعهم استغاثة زوجها 58 سنة، عامل، وتصاعد أدخنة وعند دخولهم، وجدوا آثار حريق بالزوج، فقاموا بنقله إلى المستشفى.

الزوج: النار موتت مراتي

وأفادت التحريات، التي جرت تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن الزوج أخبر الجيران أن أسطوانة غاز انفجرت مما أدى لوفاة زوجته، 52 سنة، ربة منزل.

وبدأت الشرطة في التحقيق، وناظرت جثة الزوجة، تحت قيادة العميد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، وتبين عدم إصابتها بأية حروق، ووجود تهشم بالجمجمة، كما عثرت الشرطة على شاكوش مُدبب به آثار غسل لمحو بقع دماء.

الزوج يعاني من اضطرابات نفسية من 18 عاما

وتم تعيين حراسة على الزوج بالمستشفى، فيما قرر شقيقه، أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ 18 عاما، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية.