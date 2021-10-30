القصة الكاملة لدهس شاب بالدقهلية بسبب جنون السرعة.. «كسور وسحجات»

كسر مفتوح بعظمة الفخذ اليسرى وكسر بأعلى عظمة الكعب اليسرى وسحجات على الجسم وجروح في اليد، كانت تلك التفاصيل التي ذكرت في الكشف الطبي للمجنى عليه «محمد»، والذي لم يتجاوز عامه الـ21، عقب تعرضه لحادث سير مؤلم على يد مراهق يقود سيارة والده في الدقهلية.

السيارة كانت مسرعة

كان يسير على قدميه في الشارع عائداً من عمله منهكاً لما بذله اليوم من مجهود كبير في العمل لم يتلفت يمينا أو يساراً حتى صدمته سيارة مسرعة يقودها مراهق في الدقهلية منذ 4 أيام.

الأهالي حاولوا إسعاف الشاب

داخل شارع الصلاحات التابع لمحافظة الدقهلية أسرعت السيارة بسرعة جنونية وفي لحظات دهست الشاب العشريني ثم لاذت بالفرار، على الجانب الآخر أسرع الأهالي والذين تصادف تواجدهم بمحيط مكان الواقعة حيث حاول البعض إسعاف الشاب والبعض الآخر أسرع بالتواصل مع الإسعاف وتم نقله إلى أقرب مستشفى في محيط المكان.

ضبط المتهم ومواجهته بالواقعة

وورد قسم شرطة الدائرة في الدقهلية بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث شارع الصلاحات ما نتج عنه إصابة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبعمل التحريات الأولية ومناقشة الشهود تبين أن مراهقا كان يقود سيارة بسرعة جنونية ما أدى لاصطدامه بالشاب ولاذ بالفرار.

وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان تبين صحة ما أدلى به الشهود، وتم التعرف على هوية المراهق المتهم وتحديد مكان تواجده، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه كان يقود سيارة والده ثم اصطدم عن طريق الخطأ في الشاب، وتم عرضه أمام جهات التحقيق المختصة في التحقيق فى الواقعة.