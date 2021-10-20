سيارة مسرعة تصدم 4 أطفال أثناء خروجهم من المدرسة بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على سائق، قبل قليل، لاصطدامه بعدد 4 أطفال في المرحلة الابتدائية، أثناء خروجهم من المدرسة بمنطقة «المدامود» شرق محافظة الأقصر، نتج عن الحادث إصابة 4 تلاميذ، أحدهم في حالة خطيرة وتم تحويله إلى مستشفى أرمنت المركزي، فيما تم نقل الأطفال الثلاثة الآخرين إلى مستشفى الكرنك الدولي، شمال محافظة الأقصر، لعلاجهم وعلاج الإصابات الناتجة عن الحادث بواسطة سيارات إسعاف الأقصر.

بلاغ لمدير الأمن بالواقعة

تلقي مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبد الحميد، إخطاراً من مركز شرطة طيبة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بـ4 تلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة «المدامود» الابتدائية شمال محافظة الأقصر، والتابعة لدائرة مركز شرطة طيبة، أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتم القبض على السائق المُتسبب في الحادث.

بيانات المُصابين بمستشفى الكرنك الدولي

وتم نقل الأطفال المُصابين للمستشفى، وهم «محمد ح. ح.»، والتلميذة «م. م. ع.»، بذات المدرسة، بإصابات خفيفة نتيجة الحادث، فيما لا يزال التلميذ «يوسف م. ف.»، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة المدامود الابتدائية تحت الملاحظة بمستشفى الأقصر العام سابقاً، مستشفى الكرنك الدولي حالياً، لحين تحسن حالته الصحية، بينما تم نقل الطالب «صابر ج. ص.»، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المدامود، شمال محافظة الأقصر، إلى مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب محافظة الأقصر، لعلاجه نظراً لخطورة حالته الصحية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة من قبل مركز شرطة طيبة، شمال محافظة الأقصر، عقب ضبط المتهم الرئيسي، سائق السيارة التي صدمت التلاميذ أثناء خروجهم من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وأثناء عودتهم لمنازلهم.