«الخشت»: وحدة أبوالريش لرعاية المبتسرين تعالج 800 طفل سنويا «فيديو»

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على مشاركته في افتتاح وحدة أبو الريش لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين مجانا، موضحا أن هذه الوحدة جرى تطويرها بدعم كبير من صندوق تحيا مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهذه الوحدة لقدرتها على علاج 800 طفل مبتسر سنويا على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، بشكل مجاني كامل.

وأضاف «الخشت»، عبر مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الوحدة أيضا تقدم رعايتها إلى الأطفال حديثي الولادة، موضحا أن هذا المشروع كانت قد بدأت عمليات تطويره بعد توجيهات رئاسية بضرورة رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدم لكل المصريين.

رئيس جامعة القاهرة: الوحدة تشتمل 22 حضانة و100 جهاز تنفس

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه الوحدة تشتمل على 22 حضانة وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وعلاوة على 100 جهاز تنفس ووحدات إفاقة وحضانات محمولة يمكن استخدامها في نقل الأطفال من مكان إلى مكان آخر، وإضافة إلى أجهزة لقياس مرض الصفراء.

رئيس جامعة القاهرة: الوحدة تعتبر إضافة كبيرة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة

وكشف أن هذه الوحدة تعد إضافة كبيرة إلى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الدولة، موضحا أنها ليست الوحدة الأولى التي يتم تطويرها بقطاع مستشفيات أبو الريش، مصرحا أن هذه المستشفيات بقطاعاتها المختلفة تشمل تطوير منذ أربع سنوات ماضية، ولكن بشكل تتابعي، حتى لا تتوقف الخدمة التي تقدمها مستشفيات أبوالريش للمواطنين لفترة ليست بالقليلة.

ولفت إلى أن عمليات التطوير لا تقتصر على إعادة دهان المستشفيات أو تجديدها فقط، وإنما قائم بالأساس على تزويدها بأحدث الأجهزة العالمية إلى جانب تجديد الشكل، حتى تستطيع أن تقدم خدمة علاجية جيدة للمواطنين.