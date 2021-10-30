الديهي: افتتاح مركز تأهيل وادي النطرون يصعد بمصر درجات في حقوق الإنسان

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، موضحًا أن مصر قررت إغلاق ربع سجونها وهما 12 سجنا عموميا متناثرة على مستوى الجمهورية لكونها قديمة أو لوجود صعوبات لوجستية على أهالي المساجين في الانتقال، أو لوجودها وتناثرها بمناطق سكنية وافتتاح مراكز تأهيل بدلًا منها.

مصر قررت إغلاق ربع سجونها

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TEN»، أن إنشاء أكبر مركز للتأهيل والإصلاح في الشرق الأوسط بوادي النطرون بمنطقة بكر يغلب عليها الهدوء، بها مجموعة من الأنشطة والمؤسسات يحقق قفزة هائلة نحو تحقيق الحقوق الأساسية للمواطنين.

وتابع: «مصر قررت الانتقال من المناطق الخطرة لبديل المناطق الخطرة، ومن العشوائيات للمناطق بديل العشوائيات في الإسكان، وهذا تغيير نوعي يحدث في مصر، وهذا الأمر يتماشى مع هذه الاستراتيجية».

مركز وادي النطرون لم يكلف الدولة مليما

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن وجود مراكز للتأهيل والإصلاح ستكون بديلة للسجون، وهي ليس تغيير في الاسم فقط وإنما في الاسم والمضمون، موضحًا أن مركز وادي النطرون لم يكلف الدولة مليما، وإنما جرى إغلاق ربع سجون مصر لبيع أرضها للإنفاق على إنشاء مراكز تأهيل بقيمة التخلص من أراضي السجون القديمة، معتبرًا أن إنشاء مراكز للتأهيل يصعد بمصر في مجال حقوق الإنسان درجات.