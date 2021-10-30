نشأت الديهي: قضية المناخ صداع يؤرق العالم.. وقد تتسبب في أزمة غذاء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك العديد من الأحداث والفعاليات صدرت من قمة مجموعة العشرين، تمثلت في قضايا المناخ وإنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا ووضع ضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بنسبة 15% كحد أدنى، مؤكدًا أن تغير المناخ بات صداعًا يؤرق العالم، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

درجة حرارة الأرض متوقع أن تصل لـ 2% بنهاية القرن

وأوضح «الديهي»، أن درجة حرارة الأرض من المتوقع أن تصل لـ 2% بنهاية القرن، ومجموعة العشرين تسعى لتقليلها بتقليل الانبعاثات الكربونية لإنقاذ البشرية، كما أن بريطانيا حذرت قادة مجموعة العشرين من مصير الإمبراطورية الرومانية نتيجة أخطاء تتسبب فيها الانبعاثات الكربونية وتآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض، موضحًا أن مجموعة العشرين يساهمون في 80% من الانبعاثات الكربونية، وهناك حالة جنون وخوف ورعب في العالم بسبب التغيرات المناخية.

وعن ارتفاع أسعار الزيت، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لم يكن سعيدا بقرار زيادة سعر الزيت، وحديثه عن أسباب ارتفاع الأسعار ليس تبريرا للزيادة، وإنما هذه الزيادة ارتدادات لزيادة الأسعار العالمية؛ لكوننا نستورد الخام من الخارج، فمنذ 4 أشهر يتحدث عن زيادة الأسعار عالميًا نتيجة تداعيات التغير المناخي، فمصر تستورد 45% من احتياجها من القمح جعلها الدولة رقم واحد في استيراد القمح.

منظمة الفاو حذرت من أزمة غذاء غير مسبوقة

وتابع الإعلامي: «أسعارنا مرتبطة بالأسعار العالمية التي تشهد ارتفاعا نتيجة التغيرات المناخية والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وتسببت في زيادة الأسعار»، موضحًا أن منظمة الفاو حذرت من أن العالم مقبل على أزمة غذاء غير مسبوقة نتيجة أزمة المناخ، ليكون المنتج الغذائي قليل وحذرت من إهدار الغذاء في النقل والاستهلاك، حيث يتم إهدار 30 % من إنتاج العالم من الغذاء بين النقل والاستهلاك.