وزيرة البيئة تؤكد على أهمية قمم المناخ: تلزم جميع الدول بمسوؤلياتها

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المؤتمرات والقمم المناخية، التي تعقد في الفترة الأخيرة، في غاية الأهمية، كونها تساعد في إجبار الدول الصناعية المسببة في الانبعثات الحرارية، التي يعاني منها العالم أجمع، على القيام بدورها تجاه حل هذه المشكلة، موضحة أن هذه القمم والمؤتمرات تشهد مفاوضات ومناقشات، حتى نتأكد أن كل دولة تتحمل المسؤولية التي يتم الاتفاق عليها بهذه المؤتمرات والقمم.

وأضافت «ياسمين»، عبر مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لو حدث عكس ذلك ولم تلتزم كل دولة بالمسؤولية التي تم الاتفاق عليها، يمثل ذلك مشكلة إلى العالم أجمع، وكذلك مشكلة بالنسبة للمواطن المصري، لأن ذلك يعطل من مسارات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية.

كل المشروعات القومية لها علاقة بقضية التغيرات المناخية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن كل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة سواء المشروعات الخاصة بالطرق أو تلك الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أو منظومة المخلفات أو منظومة الصرف الصحي وغيرها من مشروعات، لها علاقة وطيدة بقضية التغيرات المناخية والإنبعاثات الحرارية.

التزام مصر بمسؤولياتها تجاه «تغير المناخ» لا يكفي ويجب التزام الدول الأخرى

وأشارت إلى أنه لو طبقت الدولة المصرية التزاماتها وتحملت مسؤوليتها تجاه تلك القضية، دون أن يقوم الطرف الآخر بالتزاماته ويتحمل مسؤولياته، ستتأثر مسارات التنمية المحلية التي تقوم بها الدولة المصرية، ومن ثم ستتأثر نوعية الحياة التي تحاول مصر أن توفرها لمواطنها، مؤكدة أن من هنا تأتي أهمية مؤتمرات وقمم المناخ التي تشارك بها الدول المختلفة، التي تضمن إلزام كل دولة بمسؤولياتها.

وأكدت من جديد، على أن هذه القمم مهمة جدا، لوضع توافق ما بين الدول المتقدمة والدول النامية وجميع الدول بمختلف تصنيافاتها، أمام مسؤولياتها تجاه قضية التغيرات المناخية.