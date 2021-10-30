مدير المتحف المصري تكشف عن وجود حيوان عند الفراعنة يلتهم العبد الفاسد

سلطت صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، اليوم، الضوء على الآثار البديلة للمومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، موضحةً أن المكان الذي يضم هذه المومياوات أصبح يحتوي على 3 خبيئات، وهي الخبيئة الملكية التي تضم تابوت الملك أحمس وتابوت ليوف عنخ كبير كهنة آمون وهي عبارة عن تابوت داخلي وتابوت خارجي وغطاء مومياء ونقوشها رائعة، بالإضافة إلى تابوت نسي خونسو كاهنة من كهنة آمون.

عرض الأدوات المستخدمة في التحنيط

وأضافت عبدالرازق، خلال حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى»، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز: «نعرض الأدوات التي تم استخدامها في عملية التحنيط والأواني التي كان يتم وضع الأحشاء المحنطة للمتوفى فيها ويقوم على حمايتها أبناء حورس الأربعة، وتماثيل المعبودات مثل إيزيس ونفتيس وأوزوريس والبرديات التي توضح عملية وزن القلب خلال المحاكمة وهناك حيوان موجود أسفل الميزان حتى يلتهم الميت إذا لم تكن أعماله صالحة».

الموكب الجنائزي والتماثيل المجيبة

وتابعت مدير المتحف المصري بالتحرير، أن هناك أيضا الموكب الجنائزي بما يشمله من أساس جنائزي يصاحب المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر، ولدينا التماثيل المجيبة التي تقوم بالأعمال نيابة عن المتوفى في العالم الآخر، ونموذج للمركب الجنائزي وبه مومياء المتوفى ويمثل رحلة المتوفى من البر الشرقي إلى البر الغربي.

وأوضحت «عبد الرازق»، أن القاعة التي كانت تضم المومياوات الملكية أصبحت تضم خبيئة كهنة آمون وتم اكتشافها عام 1891 وتحوي 153 تابوتا لكهنة وكاهنات آمون، بالإضافة إلى الأساس الجنائزي.

ولفتت إلى أن القاعة تضم حذاءً من الجلد وهو قطعة نادرة تم اكتشافها في خبيئة كهنة آمون، مؤكدةً أن المتحف به 170 ألف قطعة أثرية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية.