«السياحة الثقافية»: حفل افتتاح طريق الكباش لن يقل إبهارا عن «المومياوات الملكية»

على قدم وساق، تسير الاستعدادات داخل محافظة الأقصر لافتتاح طريق الكباش والذي من المقرر أن يتم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وتحديدا خلال العيد القومي للمحافظة الذي يوافق يوم 4 نوفمبر 2021.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأقصر تحولت حاليا إلى خلية نحل من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي تسعى جاهدة للانتهاء من اللمسات الأخيرة من الطريق قبل موعد افتتاحه بشكل رسمي الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يتم توثيق يومي لكافة الأعمال الإنشائية التي تتم بالطريق لتوثقها.

حفل مبهر يستمر لعدة أيام

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، لـ«الوطن»، أن كافة المؤشرات والأعمال والتجهيزات التي تتم حاليا تؤكد أن حفل افتتاح طريق المواكب الملكية «طريق الكباش» لن يقل إبهارا عن حفل نقل المومياوات الملكية الذي تم في أبريل الماضي، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، بل ربما يتفوق عليه، موضحا أن الحفل سيتم نقله على الهواء مباشرة لجميع دول العالم، ليكون وسيلة دعائية للسياحة الثقافية والأثرية بالصعيد، ويبعث رسالة للجميع أن مصر الحديثة قادرة على إبهار العالم مثلما أبهرتهم قديما، لافتا إلى أن الاحتفال بافتتاح الطريق لن يكون يوما واحدا بل سيمتد لعدة أيام.

تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح

وأشار «عثمان» إلى أن افتتاح طريق الكباش سيحول محافظة الأقصر لمتحف مفتوح للآثار، ما يرفع أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والثقافية إلى أكثر من 30% من الأعداد المتوقع زيارتهم لها خلال العام الأول من افتتاح الطريق، مشيرا إلى أن العديد من شركات السياحة من مختلف دول العالم طالبت بإدراج طريق الكباش فور افتتاحه بشكل رسمي ضمن البرنامج السياحي الخاص بالأقصر.

تطوير مستمر رغم جائحة كورونا

وأشاد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالمجهودات التي تقوم بها الدول بتوجيهات وإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بصناعة السياحة المصرية وتحديدا بنمط السياحة الثقافية، موضحا أنه رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي وتسببت في خسائر اقتصادية كبيرة للدول، إلا أن مصر استطاعت رغم كل تلك التحديات إنجاز هذا الطريق فضلا عن طريق الكورنيش ومرسى النيل بالأقصر، وكذلك العديد من الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.