تعويضات للسجناء في قانون المعاشات الجديد.. تعرف على شروط صرفها

يهتم قانون المعاشات الجديد بحفظ حقوق العمال والموظفين وكبار السن، ومن ضمن الحقوق التي يوفرها القانون هو حق السجين وله حالتان لاستحقاق المكافأة أو التعويض، يوضحها «الوطن» في هذه السطور.

متى يستحق السجين التعويض؟

قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن قانون المعاشات الجديد يستحق فيه المسجون صرف تعويض الدفعة الواحدة في بعض الحالات، مثل الحكم نهائياً على المؤمَّن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، وإذا نشأ لدى المؤمَّن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

شروط حصول السجين على مكافأة

وأضافت دينا المقدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك حالتين فقط لاستحقاق المكافأة أو تعويض المرة الواحدة، وهما الحكم نهائياً على المؤمَّن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، كما أنه إذا نشأ لدى المؤمَّن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، وهذا يعني أن كل سجين حكم عليه بـ 10 سنوات أو أكثر يستحق التعويض أو المكافأة نظرا لطول المدة، كما أنه إذا حدث العكس بأن كان أقل من 10 سنين لا يحصل على مكافأة.

قانون المعاشات

وكان مجلس الوزراء كان قد وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وسوف يتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، كما تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها، وينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.