تعديل جديد في قانون المعاشات لمنح الموظفين فترة انتقالية 3 سنوات

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون التأمينات المعاشات، والذي كان قد تقدم به بدور الانعقاد السابق، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

التعديل ينقذ كثيرا من الموظفين

وأضاف «رمزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعديل ينقذ الكثير من الموظفين من الظلم بسبب قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي اشترط عدة شروط تحرمهم من استحقاق المعاش، متابعا: «أقل موظف بيسدد مستحقات تأمينية 20 سنة والآن أصبح غير مستحق للمعاش، وأن المادة التي يريد استحداثها تسهدف المساواة بين كل فئات القوى العاملة وتحقيق مبدأ التكافل خاصة بعد ظهور بعض المشكلات أثناء تطبيق القانون».

وقال عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمقترح التعديل للجنة التشريعية، وسيتم إدراجها في خطة اللجنة قريبا، لا سيما أنها لاقت قبولا من عدد كبيرمن النواب.

شروط قانون المعاشات الجديد

وقد حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وتستعرض «الوطن» هذه الشروط في النقاط التالية:

- أن تكون مدة التأمين في الشيخوخة والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل أو تسوية.

- أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عاما و25 عاما بعد تطبيق القانون الجديد بخمسة سنوات.

- ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن ثلاث شهور متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وكان مجلس النواب قد ناقش قانون التأمينات والمعاشات في دور الانعقاد السابق.