ضحايا «مستريح الأدوية» بقليوب: خدعنا واستولى على 8 ملايين جنيه «فيديو»

«خدعنا بالأحلام والأوهام واستولي على أموالنا»، هكذا عبر ضحايا «مستريح الادوية»، في قرية «سنديون»، التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عن صدمتهم بعد أن خدعهم «مساعد صيدلي»، واستولي على مبالغ مالية منهم، وصلت إلى 8 ملايين جنيه، بحجة توظيفها في مجال تجارة الادوية، حيث أعمى عيونهم بالأرباح السريعة لعدة شهور، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ، تاركاً زوجته وأولاده بالقرية، الذين أكدوا من جانبهم أنهم لا يعرفون عنه شيئاً، مما دفع عدد من الضحايا إلى تحرير محاضر ضده، في مركز شرطة قليوب، بلغ عدهها 15 بلاغاً، يتهمونه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع عدد من ضحايا مستريح قليوب، الذين كشفوا كيف تعرضوا للنصب من المتهم، وكيف استولى على أموالهم، بعد أن أغراهم بالأرباح في تجارة الأدوية، مشيرين إلى أن بعضهم أعطاه أموال زواجه، وأخرى أعطته أموال جمعتها للحج، وآخر أعطاه أمواله وأموال أشقائه لاستثمارها في تجارة وهمية.

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الحاجة «حمدية»: استولى على مدخرات الحج الخاصة بي

قالت الحاجة «حمدية سلامة»، من ضحايا «مستريح الأدوية» بقليوب، إنها تعرضت للنصب من جانب المتهم، الذي أقنعها بأنه يمكنه مضاعفة مدخراتها التي جمعتها من أجل الحج، ونظراً لأن ظروف كورونا تسببت في إلغاء الحج لمدة عامين، فقررت الاستثمار معه بمبلغ 70 ألف جنيه، هم كل مدخراتها التي جمعتها لهذا الغرض، ووعدها بأن الأرباح ستكون كل 4 شهور، ولكنه اختفى فجأة بدون مقدمات، ولم يصرف حتى مرة واحدة من الأرباح، وبسؤال أهله قالوا: «لا نعرف عنه شيئاً»، فتقدمت ببلاغ ضده، معربةً عن أملها أن يتم القبض عليه، وإعادة مدخراتها منه.

«محمود نصر»: أخذ مني مدخرات زواجي

وقال «محمود نصر»، شاب، إن المتهم معروف بالقرية، ويلجأ إليه عدد كبير من الأهالي لاستثمار مدخراتهم، مما شجعنه وشقيقه على أن يقدما أموالهما له لاستثمارها، مشيراً إلى أنه كان يستعد للزواج، ووعدهما بأرباح كل 4 شهور، ولكنه اختفى فجأة، ولفت إلى أن أسرته كانت قد تقدمت ببلاغ بتغيبه أواخر الشهر الماضي، مدعين أنهم لا يعلمون شيئاً عن نشاطه، وهو ما دعا أجهزة الأمن للإفراج عنهم، بعد ضبطهم إثر تحرير عدة محاضر ضده، في مركز الشرطة، وصلت إلى 15 محضراً.

«عمرو الجمال»: نناشد الداخلية سرعة ضبطه

وناشد «عمرو الجمال»، أحد الضحايا، أجهزة وزارة الداخلية سرعة ضبط المتهم، ومعاقبته لقيامه بالنصب على أهالي القرية، الذين وثقوا فيه، وأعطوه مدخراتهم، ليتاجر لهم بها في مجال الأدوية، مشيراً إلى أنه فتح صيدلية مخالفة، تحت اسم صيدلي معروف، رغم أنه خريج تجارة، وكان يعمل بها تحت مسمى مساعد صيدلي، وخدع الكثيرين الذين تقدموا ببلاغات ضده.

وتكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لضبط المتهم بالنصب على أهالي قرية «سنديون»، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية.