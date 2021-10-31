تفاصيل تخلص فتاة من والدها بمساعدة خطيبها بحلوان.. «كان بيعاملني وحش»

كانت المعاملة السيئة هي الحجة التي وجدتها المتهمة مبررا كافيا للتخلص من والدها البالغ 55 عاما من عمره، لم ترحم كبر سنه ولم تتورع لكونه والدها وسندها، بل تجردت من مشاعرها وإنسانيتها وحكمت عليه بالموت.

الأب المسن الذي يعمل موظفا بشركة الحديد والصلب، انتهى به الحال جثة داخل منزله الكائن بمنطقة كفر العلو في مدينة حلوان، وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود شبهه جنائية بعد مرور شهرين على دفنه، وأن وراء ارتكاب الجريمة ابنته وخطيبها.

التحريات الأمنية، أكدت أن المتهمة ابنة المجني عليه وضعت له أقراصا مخدرة في العصير بمساعدة خطيبها وذلك للانتقام منه، بسبب معاملته السيئة لها بعد أن انفصل عن والدتها.

بداية الواقعة.. «محمد حسين» مات في بيته

«الحاج محمد حسين مات» كان هذا هو مضمون البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالي بوفاة موظف بشركة الحديد والصلب داخل منزله، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين صحة البلاغ.

استدعت قوات الشرطة ابنة المجني عليه التي كانت قد غادرت المنزل في وقت معاصر للجريمة حتى لا يشك أحد فيها، والتي رجحت أن السبب وراء الوفاة هو أن والدها المجني عليه مصاب بمرض السكري، ومن الممكن أن يكون حدثت له غيبوبة سكر أدت إلى وفاته.

حُرر المحضر اللازم، ونقل الجثة لمشرحة زينهم لبيان أسباب الوفاة، مع التصريح بدفنها في حين أن الجثة كانت طبيعية ولا يوجد أي إصابات ظاهرية توضح وجود شبهة جنائية.

شبهة جنائية بعد دفن الجثة بحوالي شهرين

بعد دفن الجثة بحوالي شهرين، وردت معلومات لقسم شرطة حلوان، أكدتها التحريات بوجود شبهة جنائية في الوفاة وأنها ليست طبيعية كما ادعت ابنة المجني عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة خطيبها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وخطيبها، والذين اعترفوا تفصيليا بالواقعة وأنهما من قتلاه بعد وضع أقراص مخدرة له في العصير، ما أدى إلى سقوطه جثة هامدة في الحال، وعلى إثرها تركت المتهمة المنزل لإبعاد أي شبهة جنائية عنها.

حُرر محضر بالواقعة، ومثَّلت المتهمة الجريمة بمساعدة خطيبها والخطة التي اتبعوها للتخلص من والدها، مبررة جريمتها بمعاملته السيئة لها بعد انفصال والدتها عنه، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلا عن استخراج الجثة وتشريحها لبيان أسباب الوفاة واستعجال تقرير الطب الشرعي ودفن الجثة مرة أخرى بعد أخذ التصريح اللازم.