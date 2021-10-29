تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مسن مجهول الهوية، بطريق «المحلة - كفرالشيخ»، الدولي، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

العثور على جثة عجوز مجهول الهوية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بعثور الأهالي على جثة مسن مجهول الهوية بجانب الطريق.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، يرافقه الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع البلاغ.

وبسؤال بعض الأهالي من شهود العيان أكدوا عدم معرفتهم بهوية الجثة ولم يتم التعرف عليه، وجرى استدعاء مفتش الصحة الذي أكد أن الوفاة سببهاغيبوبة سكر مفاجئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

جهود أمنية لتحديد هوية الجثة

وتواصل أجهزة البحث بالغربية جهودها للتوصل لهويته لتسليم الجثمان لأسرته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث فأمرت بتشريح الجثة ثم التصريح بالدفن.