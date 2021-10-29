العثور على جثة طفل طافية في مياه النيل بالقاهرة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل غريق في مياه النيل بدائرة قسم شرطة قصر العيني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل الغريق لسماع أقوالها عن الواقعة وهل تتهم أحدا بالتسبب في وفاته من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة الطفل

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري بالقاهرة وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها جثة طفل يدعي «و م» يبلغ من العمر 9 سنوات، ولم ترصد أية إصابات بالجثة، كما تبين أن الطفل الغريق يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في حلوان

وفي سياق منفصل شهدت دائرة قسم شرطة حلوان أمس مصرع طفل صعقا بالكهرباء، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بان مأمور قسم شرطة حلوان قد تلقي إخطارا من مستشفى حلوان العام بوفاة طفل اثناء إسعافه من صعق كهربائي، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى يوسف يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأضافت التحريات أن الطفل أثناء وجوده في المنزل تعرض لصعق كهربائي، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبسؤال أسرة الطفل لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاه ابنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت دفن الطفل واستدعاء أسرة الطفل المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.