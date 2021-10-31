في ظرف أسبوع.. 3 سنين سجن ثم براءة من تهمة التحرش بفتاة مترو السادات

في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لشخص أثناء استقلاله إحدى عربات مترو الأنفاق، وهو يأتي أفعالا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية أمام فتاة، فقامت بتصويره من خلال هاتفها المحمول ونشرت الفيديو على حسابها الشخصي.

إحالة الواقعة للمحاكمة العاجلة

وقالت الفتاة، خلال الفيديو، إن الشاب الموجود في الفيديو لم يكتفي بمثل تلك الأفعال التي يقوم بها، لكنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو في محطة السادات، وبعرض هذا الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتم إحالته للمحاكمة العاجلة بعد 5 أيام فقط من حدوث الواقعة.

شهادة المجني عليها في التحقيقات

واعتمدت النيابة العامة في دليلها على المتهم من شهادة المجني عليها، وما جاء في مقطع الفيديو المُصور للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما أدلي به في التحقيقات وما ثبت بالفيديو الذي يظهر فيه وتحريات الشرطة حول ملاحقته للفتاة المجني عليها صحيح.

فحص الفيديو

وبفحص الفيديو المتداول ظهر المتهم أثناء الإتيان بأفعال ذات إيحاءات من قبل الفتاة المجني عليها والتمعن في جسدها حال استقلالهما عربة المترو التي كانت شبهه فارغة في ذلك التوقيت، فصورته خلال ذلك، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة، وثبت ذلك بكاميرات محطة المترو.

السجن 3 سنوات

وبعد أن حددت الشرطة هوية المتهم، تم ضبطه والقبض عليه نفاذا لأمر النيابة العامة، وعثر بحوزته على مخدر، وباستجواب النيابة العامة له، أقر أنه مصاب بمرض جلدي ولم يتعرض للمجني عليها، تم تحرير محضر ضده، وأمرت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات وقدمته للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتي أصدرت حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولى، و6 أشهر عن الثانية، قدم المتهم استئناف على الحكم وتم نظره في التاسع عشر من الشهر الجاري، وتحديد، أمس السبت، للفصل فيه.

وفي صباح السبت، حضر المتهم لمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، وهو يرتدي ملابس السجن الزرقاء، وقضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.