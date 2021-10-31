نجوم الكوميديا من جديد على خشبة المسرح.. أبرزهم محمد هنيدي

يستعد عدد من نجوم الكوميديا، للوقوف على خشبة المسرح، من خلال تقديمهم لعروض مسرحية جديدة، والتي تدور غالبيتها في موسم الرياض، فمنهم من خاض هذه التجربة منذ زمن طويل، مثل الفنان محمد هنيدي، والنجم محمد سعد، ومنهم من يخوضها لأول مرة، مثل الفنانة منة شلبي.

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز نجوم السينما الذين سيقفون على خشبة المسرح قريباً.

محمد هنيدي

قرر الفنان محمد هنيدي، العودة إلى المسرح من جديد خلال الفترة المقبلة، من خلال مسرحية «سلام مربع»، وهي من إخراج خالد جلال، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض.

وعبر الفنان محمد هنيدي، من خلال تصريحات سابقة له، عن سعادته البالغة بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي عن طريق عرض مسرحي، في موسم الرياض، وأيضاً بالتعاون الفني والثقافي السعودي المصري.

محمد سعد

لم يكن الفنان محمد هنيدي، هو الوحيد الذي يدخل موسم الرياض من خلال مسرحية، فسبقه العديد من الفنانين، مثل: النجم محمد سعد، الذي قرر العودة من جديد على خشبة المسرح عن طريق مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، والتي من المقرر أن يقدم بها سعد شخصيته الشهيرة بـ «اللمبي»، في عرض مسرحي جديد.

يسرا

بعد غياب دام 19 عاماً، تستعد الفنانة يسرا لخوض تجربة المسرح مرة أخرى من خلال عرض مسرحي جديد، والذي يحمل اسم «زيارة السيدة العجوز»، في موسم الرياض.

منة شلبي

تخوض الفنانة منه شلبي، لأول مرة تجربة الوقوف على خشبة المسرح، من خلال مسرحية «العفريت»، إخراج عمرو عرفة، والسيناريست الشهير أيمن بهجت قمر.