محمد سعد يعلن تقديمه مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بمهرجان الرياض

أعلن الفنان محمد سعد، تعاقده على تقديم مسرحية «اللمبي في الجاهلية». وتقمص سعد شخصية اللمبي بلغته المعروفة، حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «مع السلامو عليكو.. إلى كل شاب وكل فتاء انتظروني في مهرجان الرياض في مسرحية اللمبي في الجاهلية.. من طرف أخوكو اللمبي».

ويزو ومنير مكرم يشاركان محمد سعد

ويجري الآن الفنان محمد سعد البروفات الخاصة بالمسرحية على مسرح بمدنية نصر، بمشاركة عدد من النجوم منهم ويزو، ومنيرمكرم، وطاهر أبو ليلة، ومن إخراج تامر كرم.

محمد سعد يستعد لفيلم سينمائي جديد

وكان المنتج أحمد السبكي، نشر منذ فترة، صورة تجمعه مع الفنان محمد سعد، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا عليه «شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع المنتج والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور وتم رصد ميزانية كبيرة للعمل للخروج بأفضل صورة.. حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر.. لاسيما وأنه يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحا ضخما ومتتاليا على مدار مشواره الفني في الشركة.. ويجري الآن العمل على الانتهاء من السيناريو بشكل نهائي وترشيح بقية الأدوار استعدادا لبدء التصوير وسيتم الإعلان عن مخرج العمل وكافة التفاصيل الأخرى قريبا».

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد، فيلم «الكنز2» للمخرج شريف عرفة عام 2019، ونفس العام قدم فيلم «محمد حسين» ثم غاب من وقتها.

وفي تصريح خاص سابق لـ« الوطن» قال محمد سعد، إن غيابه عن السينما والدراما يرجع لعدم وجود سيناريوهات جيده تشجعه على العودة.