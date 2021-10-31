مستشار الرئيس يحسم الجدل حول علاج كورونا بـ«سم العقرب».. (فيديو)

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية على تداول أقاويل حول استخدام «سم العقرب» في علاج فيروس كورونا، موضحا أنه «يجب تجريب هذا الأمر على عدد من الأشخاص ورصد التأثير الإيجابي والسلبي عليهم، وبعدها الخروج بإحصاء طبي ومعلومات دقيقة تنشر حول هذا الأمر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، موضحا أن هذه الطريقة هي المعتادة في أي تجربة أكلينيكية لأي شيء سواء دواء أو عقار جديد أو غيره، وفي حال نشر هذا الأمر في مجلة علمية أو مؤتمر علمي تبدأ دراسة تأثيراته».

«سم العقرب» من الممكن أن يسبب الوفاة لمن يحقن به

وشدد تاج الدين على أن «سم العقرب» من الممكن أن يسبب الوفاة لمن يحقن به، ومن الممكن أن يتسبب بأعراض تسممية شديدة، «لما حد يتحقن بسم العقرب ممكن يموت منه لأنه أمر خطير»، مؤكدا أن تخوف المواطنين من لقاحات كورونا هو تخوف مشروع ولكنه كان بنسبة كبيرة في بداية الأمر، ولكن مع توفير الدولة المصرية للقاحات يسعى المواطنون الآن للحصول على اللقاحات، مع وضع الإجراءات الاحترازية وتوجيه الرئيس بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بها والعاملين بالمدارس.

يوجد 1500 مركز للتطعيم بكل أنحاء مصر

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المؤتمر الدولي الـ62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختتم فعاليته يوم الجمعة مساء، وكان مؤتمرا رائعا وجرى خلاله تبادل الخبرات المختلفة مع بعض الدول، مشيرا إلى أنه يوجد 1500 مركز للتطعيم بكل أنحاء مصر، وأي شخص يستطيع تسجيل بياناته والحصول على التطعيم، دون تسجيل مسبق.

تلقي ملايين المواطنين الخدمات الطبية في مصر بجانب تعامل مصر مع وباء كورونا

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية على أن مصر تتعامل مع وباء كورونا، بالإضافة لتلقي ملايين المواطنين الخدمات الطبية في مصر، ومصر بها 2 مليون سيدة تلد سنويا، بالإضافة للرعاية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، والعمليات الجراحية المستمرة والقضاء على قوائم الانتظار، والطوارئ التي ليس لها أعداد يوميا.